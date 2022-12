Bürgerinitaitive sammelt jedes Jahr Bilder : Neuer Fotokalender für 2023 zeigt die Weite des Meßdorfer Feldes

Duisdorf Das Meßdorfer Feld als Naherholungsgebiet will die Bürgerinitiative, die sich für dessen Erhalt einsetzt, auch dieses Jahr wieder mit einem Fotokalender präsentieren.

Die Initiative lädt alle ein, ihr übers Jahr Fotos vom Meßdorfer Feld zuzusenden. Mit der Ausgabe für 2023 stellt sie auch ihr neues Logo vor, das ebenfalls die Funktion der Freifläche als Frisch- und Kaltluftschneise betont. Wer Interesse am Kalender hat, kann ihn ab Samstag, 3. Dezember, für 18 Euro bei Foto Teubert, Rochusstraße 245, in Duisdorf und in der Buchhandlung Köplin, Endenicher Str. 306, in Endenich kaufen.