FC Rot-Weiß Kessenich : Sicherheit für die nächsten 30 Jahre

Marco Jost (l.) und Michael Schmich vom FC Rot-Weiß Lessenich freuen sich, dass endlich der Umbau des Vereinsheims in die Wege geleitet werden kann. Foto: Stefan Knopp

Lessenich Der FC Rot-Weiß Lessenich hat mit der Stadt Bonn einen Erbbaurechtsvertrag über den Sportplatz am Alten Heerweg abgeschlossen und das Vereinsheim gekauft. Dieses soll umgebaut und saniert werden.

Lange genug musste der FC Rot-Weiß Lessenich warten, jetzt kann der Sportverein endlich loslegen mit seinen Umbauplänen für das Vereinsheim. Die Freude darüber konnte man dem Vorsitzenden Marco Jost und seinem Stellvertreter Michael Schmich trotz der Mundschutzmasken hindurch ansehen. Sie haben, wie auch die Stadt Bonn bestätigt, Ende April beim Notar den Erbbaurechtsvertrag unterzeichnet, der es dem Verein ermöglicht, das Gebäude auf dem Sportplatz am Meßdorfer Feld im gewissen Rahmen nach seinen Wünschen umzugestalten.

Die Bauvoranfrage wurde positiv beschieden, jetzt kann der Bauantrag gestellt werden. Vor allem geht es um die Wohnung im Obergeschoss, die direkt am Vorplatz des eingezäunten Grundstücks liegt. Sie steht seit einer ganzen Weile leer, der Verein will dort jetzt eine Geschäftsstelle und ein Vereinsheim einrichten, während die Mieter in den beiden anderen Wohnungen bleiben. Dort könne man zum einen Ansprechpartner des Vereins finden, erklärt Jost, und zum anderen könne der Bereich auch als Treffpunkt für Eltern dienen, deren Kinder gerade auf dem Platz kicken.