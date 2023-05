Halbschatten-Mondfinsternis Am Freitag schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Vollmond

Die Finsternis soll bereits am frühen Abend, um 17:14 Uhr, beginnen. Nach Angaben der Volkssternwarte Bonn können Bonnerinnen und Bonner sich nicht an dem Lichtspiel erfreuen: Die recht tiefe Halbschatten-Mondfinsternis beginnt vor dem Sonnuntergang. Wenn der Mond gegen 21:02 MEZ aufgeht, bleibe nur rund eine halbe Stunde, bis die partielle Finsternis wieder vorüber sei. Auch die Wetterbedingungen sind nicht optimal: Für die Nacht auf Samstag sagt der DWD vereinzelte Schauer und Gewitter mit Starkregen vorher. Örtlich sei auch Nebel möglich. Besonders gut sichtbar ist die Mondfinsternis im Südosten Europas, in Asien und Australien.