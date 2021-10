„Architekt(o)ur“ mit Kindern in Bonn : Auf Spurensuche durch die Innenstadt

„Architekt(o)ur“ mit Kindern in Bonn

Bonn Grundschüler erkunden bei einer Führung spielerisch Bonner Architektur und Stadtplanung. Sie erfuhren etwa, wie hoch das Stadthaus ist.

Mit Wissensdurst und Ausdauer haben fünf Grundschüler am Samstag die bauliche Geschichte der Bonner Innenstadt erkundet. Die Rallye mit dem Titel „Architekt(o)ur für Kinder" veranstalteten der Bund Deutscher Architekten (BDA) und das Forum Stadt Bau Kultur (SBK). Zwei Stunden lang entdeckten Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern die Bonner Architektur und Stadtplanung.

So galt es zu schätzen, wie hoch das Stadthaus ist. „49 Meter", schätzt Vincent. „72 Meter", korrigiert Thormann und erklärt, dass Gebäude ab 23 Metern Höhe in Deutschland als Hochhäuser gelten, weil die Drehleitern der Feuerwehr nicht höher reichen und es für sie spezielle Regeln gibt. Bei der Suche nach einem Spitznamen für das Stadthaus einigte sich die Gruppe schnell auf "hässlicher Klotz". Dass das Bonner Verwaltungsgebäude auch als Stadtkrone bezeichnet wird, sorgte bei den Grundschülern für Unglauben.

Am Bonner Münster zeigte Thormann, dass neue Gebäude in die Stadtumgebung eingepasst werden sollen. Deshalb achten Architekten darauf, dass sie optisch zu den vorhandenen Häusern passen und keine Stellen von ihnen verdecken. Dass das nicht immer gelingt, fiel schnell auf. Die Steine der Hauptkirche seien stellenweise viel dunkler als die des Münster-Carrés. Aber auch dazu hatte Yola Thormann eine passende Erklärung: "Der Feinstaub von den Abgasen setzt sich an der Fassade fest. Deswegen sind die Steine dreckig."