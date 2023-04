Auf der Brücke mit dem Kapitän Bonner Schiffer starteten an Ostern in die neue Saison

Während der Schalter der BPS am Brassertufer bereits für den Kartenverkauf geöffnet hat und mit Flyern für die anstehenden Highlights der Saison wirbt, befindet sich der benachbarte Pavillon der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft noch im Dornröschenschlaf. Wer sich dort bei der KD-Linie erkundigen will, findet derzeit nur einen veralteten Fahrplan von 2022 im Aushang. Die KD nimmt den Betrieb in Bonn erst in drei Wochen ab dem 29. April wieder auf.