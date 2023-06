Stau am Bundeskanzlerplatz Vier Personen kleben sich in Bonn auf B9 fest

Nun ist es also doch passiert: Für eine knappe halbe Stunde sorgten am Dienstagmorgen vier Mitglieder der Letzten Generation als „Klimakleber“ für eine Verkehrsstörung rund um den Bundeskanzlerplatz. Wie die Polizei dem GA mitteilte, hatten sich die Personen auf der Straße festgeklebt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9 und 9.30 Uhr auf der B9, wie die Polizei mitteilte. Die vier Aktivisten der Klimabewegung hatten sich auf der Linksabbiegespur in Richtung der Welckerstraße in Richtung Adenauerallee festgeklebt. „Wir haben sie mithilfe von Speiseöl von der Fahrbahn gelöst und in Polizeigewahrsam genommen“, sagte Polizeisprecher Robert Scholten. Der Einsatz sei ruhig abgelaufen und habe etwa 30 Minuten gedauert. Es sei niemand verletzt worden.