Forsa-Umfrage : Schauen Sie hier die Diskussion zur Bonner Seilbahn nach

Bonn Eine Seilbahn für Bonn, die auf den Venusberg führt, spaltet die Gemüter. Wir ließen Befürworter und Gegner bei einer Podiumsdiskussion zu Wort kommen. Sehen Sie hier die Aufzeichnung der Diskussion!

In der großen Forsa-Umfrage in Bonn hat sich eine Mehrheit der Befragten gegen eine Seilbahn auf den Venusberg ausgesprochen. Der General-Anzeiger lud aus diesem Anlass am Freitag zu einer Podiumsdiskussion ins Haus der Bildung, Mülheimer Platz 1, ein. Unter dem Motto „Verkehrswende in der Stadt: Braucht Bonn eine Seilbahn?“ stellten sich am Freitag von 17 bis 19 Uhr mehrere Teilnehmer den Fragen der Redaktion und des Publikums.