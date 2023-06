Vorfall in der Bonner Südstadt Unbekannte attackieren zwei Männer mit Messer

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei sollen die beiden Täter die 26-Jährigen im Bereich Poppelsdorfer Allee/Bonner Talweg/Baumschulallee zunächst zur Herausgabe einer Zigarette gedrängt haben, bevor sie eines der Opfer mit Faustschlägen attackierten. Als dessen Begleiter ihm zur Hilfe eilen wollte, entwickelte sich nach Zeugenaussagen ein Handgemenge, in dessen Verlauf die unbekannten Männer ein Messer gezückt und die 26-Jährigen damit angegriffen haben sollen. Wie die Polizei mitteilt, erlitt eines der Opfer Schnittwunden im Gesicht, das andere am Unterarm. Beide mussten deshalb in einem Krankenhaus behandelt werden.