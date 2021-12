Bonner Weststadt : Polizei sucht Zeugen nach Sturz von Fußgängerin

In der Mozartstraße in der Bonner Weststadt soll es zu dem Unfall gekommen sein. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn Auf der Suche nach einem Hotel in der Bonner Weststadt stürzt eine Fußgängerin über einen maroden Gehweg und verletzt sich so schwer, dass sie in einer Klinik behandelt werden muss. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen des Vorfalls.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem sie am vergangenen Dienstag, 7. Dezember, in der Bonner Weststadt gestürzt war und sich Kopfverletzungen zugezogen hatte, musste eine Fußgängerin in einer Klinik intensivmedizinisch behandelt werden.

Maroder Gehweg verursacht Unfall

Gegen 18 Uhr war die ortsfremde 67-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Suche nach einem Hotel in der Mozartstsraße, als sie nach Angaben der Polizei über eine von einer Baumwurzel hochgedrückte Gehwegplatte stolperte und sich Kopfverletzungen zuzog. Zuvor hatte das Ehepaar einen jungen Mann angesprochen und ihn nach dem Weg gefragt. Diese begleitete die beiden im Anschluss auch noch zur Erstversorgung zum Hotel.

Polizei sucht nach Zeugen

Dort angekommen verschlechterte sich der Zustand der 67-Jährigen jedoch so stark, dass sie zur intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik übermittelt werden musste. Die genaue Unfallstelle konnte bisher noch nicht bestimmt werden. Die Polizei Bonn bittet nun um Kontaktaufnahme des unbekannten jungen Mannes sowie um Hinweise weiterer Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 0228 15-0 oder per Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegen genommen.

(ga)