Heilerziehungspflege : Bonner Berufskolleg bietet neue Ausbildungsform an

Bonn Es besteht ein großer Bedarf an Fachkräften in der Heilerziehungspflege. Das Bonner Robert-Wetzlar-Berufskolleg reagiert darauf, indem es ab Sommer 2022 eine neue Ausbildungsform anbietet.

Um die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger moderner zu gestalten, bietet das Robert-Wetzlar-Berufskolleg als erste Bonner Schule eine neue Ausbildungsform an. Ab Sommer 2022 können die Schüler in der Nordstadt eine praxisintegrierte Ausbildung absolvieren. Damit reagieren Lehrerschaft und Betriebe auf einen großen Bedarf an Fachkräften in der Heilerziehungspflege.