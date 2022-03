Überfall in Bonn : Raub auf Juwelier - Polizei sucht mit Foto nach Täter

Update Bonn Ein Mann hat Anfang März versucht, ein Juweliergeschäft in Bonn auszurauben und dabei eine Angestellte mit einem Elektroschocker verletzt. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann.

Nach einem Raub auf ein Juweliergeschäft Anfang März an der Thomas-Mann-Straße in Bonn fahndet die Polizei nun mit einem Foto nach dem Täter. Der Polizei zufolge betrat dieser das Geschäft am 8. März gegen 10.45 Uhr und ging direkt in einen Bereich, der für Kunden eigentlich unzugänglich ist. Als eine Angestellte ihn ansprach, griff er die 66-Jährige unvermittelt mit einem Elektroschockgerät an. Die Frau wurde bei dem Angriff verletzt und wurde anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt.