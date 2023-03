Abstimmung Bonner Stadtrat beschließt den Klimaplan

Der Bericht skizziert und umschreibt Handlungsfelder, mit denen dieses Ziel erreichbar wäre, und reicht hinein in praktisch alle Bereiche der Stadtverwaltung und ihre kommunalen Betriebe. Zum einen will die Stadt beispielsweise durch Förderprogramme Anreize schaffen zur privaten Gebäudesanierung oder den Umstieg auf den Nahverkehr mit einem günstigeren Tagesticket für Gruppen. Zum anderen will sie eine Vorbildfunktion einnehmen. Für die Umsetzung sollen im Doppelhaushalt für dieses und das nächste Jahr 50 Millionen Euro bereitgestellt werden. Verbunden ist er mit einer Aufstockung um 55 neue Stellen. Die Bonner Organisationen von Fridays for Future und Parents for Future werten den Bonner Klimaplan „als Meilenstein“, wie sie mitteilten.