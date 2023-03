Zentraler Campus in Dransdorf Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt plant neues Quartier

Sie will, wie berichtet, Teile ihres jetzigen Unternehmensstandortes von Beuel nach Dransdorf verlagern. Die gemeinnützige GmbH will sich vergrößern. Der Standort Beuel sei stark überbelegt, was zu einer Belastung der betreuten Menschen führe. Außerdem sind die Räume des Lebenshilfe-Angebots zur Frühförderung am Margaretenplatz in Graurheindorf nicht barrierefrei, auch dieser Teil soll auf den Campus an die Justus-von Liebig-Straße ziehen. Mit weiteren potenziellen Mietern für diesen Bauabschnitt sei man zurzeit noch im Gespräch, so Kollmann.