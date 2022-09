Feuer in der Bonner Nordstadt : Heizungsbrand führt zu starkem Rauch in Wohnhaus

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in die Bonner Nordstadt ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn Aufgrund eines Brandes an einer Heizung im Keller eines Wohnhauses in der Bonner Nordstadt drang Sonntagnacht dichter Rauch in das Treppenhaus. Den Bewohnern war daher der Fluchtweg abgeschnitten.



Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Bonner Nordstadt ausgerückt. Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage im Keller des Gebäudes an der Spessartstraße führte dazu, dass das Treppenraum komplett verraucht war und für die Anwohner eine sichere Flucht über die Treppen nicht möglich war.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war diese gegen 2.30 Uhr alarmiert worden. Bei Eintreffen machten drei Personen aus dem fünften Stock auf sich aufmerksam, da ihre Küche immer mehr verrauchte. Die Feuerwehr ging in das Gebäude und konnte kurze Zeit später ausschließen, dass sich Menschen im Treppenraum befanden. Die Wehrleute sorgten dafür, dass das Treppenhaus wieder rauchfrei wurde, und löschten den Brand im Keller.

Nach und nach wurden 14 Personen aus den fünf Stockwerken nach draußen geführt, wo der Rettungsdienst auf sie wartete. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist der Feuerwehr zufolge mit Einschränkungen bei der Wärmeversorgung weiterhin bewohnbar.

(ga)