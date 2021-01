Für die Zeit nach dem Lockdown : Endenicher Schuhmacher fertigt Adress-Stempel für Restaurantbesuche

Endenich Einen Stempel für Restaurantbesuche fertigt der Endenicher Schuhmacher Michael Kessler an. Damit können Kunden nach dem Lockdown ihre Kontaktdaten per Aufdruck hinterlassen.

Auf eine nützliche Idee inmitten der Pandemie ist Schumacher Michael Kessler im vergangenen Jahr gekommen. In seinem Fachgeschäft an der Endenicher Straße 345 bietet der Bonner personalisierte Stempel an. Damit können Kunden nach dem Lockdown in Restaurants und Bars mit einem Klick ihre Kontaktdaten per Aufdruck hinterlassen.