Hunderte Besucher an der Oper : Kultur und Sport feiern vereint beim Theaterfest in Bonn

Keine Erlaubnis für Open-Air-Veranstaltung : Polizei nimmt Salsa-Tänzer in Bonn fest Drei Jahre lang trafen sich teils mehr als 100 Menschen am Hofgarten, um Salsa zu tanzen. Wegen einer Baustelle dort zogen sie um zum Alten Zoll. Dort kam es jetzt zum Eklat: Ordnungsamt und Polizei untersagten das Event und nahmen den Initiator in Gewahrsam.