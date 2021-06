Schlechte Erfahrungen in der Beethovenhalle : Bonner CDU will Opern-Neubau prüfen lassen

Bonner CDU will Opern-Neubau prüfen lassen

Schlechte Erfahrungen in der Beethovenhalle

Bonn Die CDU-Fraktion will alle Fakten auf dem Tisch haben, um seriös zwischen Sanierung und Neubau der Bonner Oper wählen zu können. Die Ratskoalition hat sich aber längst festgelegt.

Nach den schlechten Erfahrungen in der Beethovenhalle will die CDU einen Opern-Neubau prüfen lassen. Diese Alternative zur Sanierung müsse zunächst detailliert beleuchtet werden, um eine seriöse Abwägungsentscheidung treffen zu können, begründet der Fraktionsvorsitzende Guido Déus einen entsprechenden Antrag für den Kulturausschuss.

Die Stadtverwaltung soll drei Varianten untersuchen: Sanierung des Operngebäudes bei gleichzeitiger Fortführung des Spielbetriebs in einer Interimsspielstätte, Neubau am jetzigen Standort oder auf der Parkfläche vor der Beethovenhalle sowie die Schaffung eines „Beethovencampus“ mit Neubau an der Beethovenhalle mit zusätzlichen öffentlich nutzbaren Räumen. Das Schauspielhaus soll nach CDU-Vorstellungen saniert werden.