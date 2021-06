Nach dem Ausfall von Pützchens Markt : Ab Freitag drehen sich wieder Karussells in Bonn

Die Bonner Schaustellerkinder Sascha (l.) und Karl helfen beim Aufbau des Karussells am Bottlerplatz in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Pützchens Markt kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Einen Hauch von Kirmes gibt es aber trotzdem: Ab diesem Freitag drehen sich in der Bonner Innenstadt wieder einzelne Fahrgeschäfte. Zudem werden Buden aufgebaut.

Nach Ausfall von Pützchens Markt: Karussells in Bonn

Wolter selbst hat in den Familienbetrieb in achter Generation eingeheiratet. Der Ururgroßvater seiner Frau war Emil Bruch, an den das Riesenrad erinnert, das jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt steht. Er hatte es nämlich selbst gebaut. Weitere Fahrgeschäfte und Buden kommen nun in die Stadt, um den Schaustellern ab diesem Freitag, 11. Juni, unter dem Motto „Sommer in der Stadt“ nach dem Ausfall von Pützchens Markt entgegenzukommen – sehr zur Freude von Roland Barth, Vize im Schaustellerverband Bonn. Die Fahrgeschäfte und Buden sollen bis zum Ende der Sommerferien stehen bleiben.