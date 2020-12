Bonner Freibad : Stadtrat diskutiert mehrere Optionen für das Melbbad

Das Melbbad war am Montag Thema im Hauptausschuss. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wie geht es weiter mit dem Melbbad? Diese Frage stand am Montag im Kern einer fast einstündigen Diskussion im Hauptausschuss des Rates, nach der sich die Fraktionen in einem Punkt einig waren.

So soll die Verwaltung nicht nur den Neubau der Funktions- und Technikräume als Option verfolgen, sondern auch die Sanierung des terrassenförmigen Bestandsgebäudes. Dessen Wiederherstellung dürfe nicht von vornherein ausgeschlossen werden, so der Konsens der Politiker, dem sich auch die Verwaltung nicht verschloss. Allerdings gaben Vertreter von Städtischem Gebäudemanagement und Sport- und Bäderamt zu bedenken, dass die Sanierung länger dauern dürfte und dem Ziel, das Melbbad schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen, somit womöglich zuwiderlaufe. Die bisherigen Pläne sehen vor, dies mithilfe von Containern zu gewährleisten. Baulich hat das Melbbad mit zwei Problemen zu kämpfen: Neben dem sanierungsbedürftigen Dusch- und Umkleidegenäude hat ein Unwetter die Pumptechnik zerstört.