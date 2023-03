Tagung des Jungen Bundes Katholischer Unternehmer in Bonn : Von der Schwierigkeit, in Krisen Entscheidungen zu treffen

Bonn Wie funktioniert Orientierung in krisenreichen Zeiten? Darüber diskutierten die Teilnehmer bei der Jahrestagung des Jungen Bundes Katholischer Unternehmer (BKU) im Bonner Collegium Albertinum. Da ging es auch darum, Entscheidungen zu treffen.

Als Thema steht dieses Jahr „Orientierung in turbulenten Zeiten“ im Zeichen von Ukrainekrieg und Inflation, denn der BKU hatte für seine jüngeren Mitglieder von Anfang 20 bis Mitte 30 Experten aus Politik und Wirtschaft geladen, die in Vorträgen und Kleingruppengesprächen Tipps und Erfahrungen weitergaeben. Auch Bürgermeisterin Ursula Sautter (CDU) war dort.

Besonders in Krisenlagen könnten Erfahrungen anderer dabei helfen, die Perspektive auf die eigene Situation zu ändern. So geht es auch Johannes Feder, der mit 27 Jahren als Personalkontrolleur arbeitet. Er hat sich für die Sitzung bei Christiane Underberg, der Geschäftsführerin i.R. von Semper idem Underberg entschieden. Im Vorfeld habe er bemerkt, wie die Krise seine Entscheidungsfreudigkeit hemmte.

Kooperation für die Ukraine

Neben Erfahrungsaustausch führt die Zusammenarbeit beim BKU auch zu gemeinsamen Projekten, wie Benjamin Heidekamp erzählte. Mit einem Kollegen aus dem Kölner BKU habe der BWL Student darüber nachgedacht, was für die Menschen in der Ukraine getan werden könnte. So stießen sie auf das Blau-Gelbe Kreuz, einen gemeinnützigen Verein, der die Entwicklung einer freien, demokratischen Ukraine unterstützt und Hilfe für Geflüchtete leistet. „Es ging darum, sie besser zu vernetzen. Hilfe für die Ukraine präsenter zu machen. Da wir im Rheinland wohnen und der Karneval ganz groß ist, wollten wir das Dreigestirn bekommen“, so Heidekamp. Gesagt, getan. Sie hätten ihre Kontakte genutzt, wodurch die Tollitäten am Rosenmontagszug das Blau-Gelbe Kreuz aufgenommen habe, nachdem sie von der Thematik erfahren hatten, so Heidekamp.