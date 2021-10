Adventslichter in der City : Stadtwerke Bonn lassen die Stadt ab November weihnachtlich erleuchten

Bonn Die Weihnachtslichter in den bekannten Einkaufsstraßen in Bonn erstrahlen ab November. Die Vorbereitungen laufen aktuell noch auf Hochtouren.

In der Bonner Innenstadt stehen die Zeichen bereits auf Weihnachten: Seit Mitte Oktober sind die Mitarbeiter von BonnNetz damit beschäftigt, die zum Thema passende Beleuchtung in den bekannten Einkaufsstraßen aufzuhängen – etwa in der Remigiusstraße und der Sternstraße. Erstmalig soll der Lichterglanz nach Angaben der Stadtwerke Bonn (SWB) zu „Bonn leuchtet“ am Sonntag, 7. November, eingeschaltet werden. Ab Mittwoch, 17. November, erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung dann wie jedes Jahr täglich. Erst nach dem Dreikönigstag, 7. Januar, werden die Lichter wieder abgebaut.