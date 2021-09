Streit um Radwege durch die Rheinaue : Stadt Bonn wehrt sich gegen Umwelthilfe

Zankapfel zwischen Bürgern, Bezirksregierung, Stadt - und nun auch noch der Deutschen Umwelthilfe: Der Umgang mit der Rheinaue. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In einem geharnischten Brief kritisiert die Deutsche Umwelthilfe den Umgang der Stadt Bonn mit den Radschnellwegen in den Rheinauen. Die Verwaltung erinnert daran, wie die Entscheidung zustande kam.



Von Rüdiger Franz

Es ist kein Liebesbrief, den Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner jetzt von Jürgen Resch, dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), erhalten hat. Auf eineinhalb Schreibmaschinenseiten kritisiert er die in seinen Augen „mangelhaften Planungen“ der Bonner Radschnellrouten links und rechts des Rheins. Auf diese, so Resch, sei die DUH in den vergangenen Wochen „von vielen Bonner Bürgerinnen und Bürgern angesprochen“ worden.

Umwelthilfe: „Kritik aus der Zivilgesellschaft“

Die Umwelthilfe erinnert an den Vergleich, den Umwelthilfe, Land NRW und die Stadt Bonn im Januar 2020 vor dem Oberverwaltungsgericht Münster geschlossen hatten und mit dem seinerzeit Fahrverbote auf der Reuterstraße bis auf weiteres abgewendet werden konnten. Im Gegenzug hatte sich die Stadt Bonn zu einem Maßnahmenpaket verpflichtet, das neben dem Entlastungspaket für die Reuterstraße und einer Reihe anderer Punkte auch den Bau dreier Radschnellwege enthielt: auf der Strecke Bonn-Alfter-Bornheim sowie beiderseits des Stroms durch die Rheinauen. „Im Rahmen des Vergleichs wurde zugesichert, bei den Planungen auf den Baumbestand sowie die Denkmaleigenschaft der Rheinaue große Rücksicht zu nehmen. Wie wir nun aus vielen Ecken der Bonner Zivilgesellschaft mitgeteilt bekommen, ist dies aber in der vorliegenden Planung nicht der Fall“, so Resch.

Wie berichtet, hat die Bezirksregierung Köln vor zwei Wochen die Verbreiterungspläne für den Radweg durch die Bonner Rheinaue wegen naturschutzrechtlicher Bedenken gestoppt, unter anderem, weil dort für den Radweg 44 Bäume gefällt werden sollen. In Beuel, wo für die Verbreiterung 28 Bäume fallen müssten, soll es nach jetzigem Stand bei der Entscheidung bleiben. Derweil hat der Planer der Rheinaue unter Verweis auf sein Urheberrecht ebenfalls Widerstand gegen die Umbauten in Aussicht gestellt.

Die Umwelthilfe verweist darauf, sich „vom ersten Tag der Vergleichsgespräche“ dafür eingesetzt zu haben, dass der Platz für die Radverkehrsinfrastruktur zulasten des Autoverkehrs gewonnen wird. Den Bedarf aus Parkanlagen und Grünflächen zu decken, widerspreche dem Ziel einer lebenswerten und nachhaltigen Stadt. Uns schließlich sei eine konkrete Routenplanung für die Radschnellwege „im Rahmen des Vergleichs weder erörtert, noch planerisch vorgestellt“. Somit, so Resch, verstoße die Stadt Bonn gegen die Vergleichsvereinbarungen.

Anlage zum Vergleich klingt anders

Dass diese Darstellung zumindest selektiv genannt werden darf, zeigt der Blick in die Anlagen des zwölfseitigen Vergleichspapiers aus dem Januar 2020: Denn darin sind sehr wohl der Verlauf der Radschnellwege durch die Rheinaue, ihre Länge und die beabsichtigte Breite dokumentiert. Für die Beueler Rheinaue heißt es sogar wörtlich: „Eine Inanspruchnahme von einigen Flächen mit Baumbestand ist bei dem Ausbau des Radweges leider unvermeidbar.“

Stadt: Nur wenige Alternativen verfügbar