Aktion #AllesaufdenTisch : Youtube löscht Corona-Protest-Videos

Berlin YouTube hat Protestvideos der Künstler-Aktion #allesaufdentisch von seiner Plattform gelöscht. Offenbar sollen Teile der Videos medizinische Falschinformationen enthalten. Die Macher sprechen von einem „Rechtsbruch“

In ihren Videos hatten die Künstler Interviews mit Experten geführt. Angesprochen wurden gesellschaftliche und medizinische Themenaspekte der Pandemie wie etwa die Meinungsfreiheit, das Tragen von Atemschutzmasken oder die mediale Verbreitung von Angst. Die Themen waren nach Meinung der Aktionsgruppe in der Corona-Debatte nicht umfassend und kritisch genug diskutiert würden.

Laut Angaben der Berliner Zeitung beanstandete YouTube, dass die Videoinhalte der Videos mit dem Mathematik-Professor Stephan Luckhaus und dem Neurobiologen Gerald Hüther „der übereinstimmenden Expertenmeinung lokaler Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) widersprechen“. Schauspieler und #allesaufdentisch-Initiator Volker Bruch will nun juristisch gegen YouTube vorgehen: "Wir versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist Demokratie. Unsere Stimmen auszulöschen, ist das traurige Gegenteil davon", sagte Bruch gegenüber der "Bild".

Youtube will Falschinformationen über Impfstoffe entfernen

Video-Plattform : Youtube will Falschinformationen über Impfstoffe entfernen

„#allesaufdentisch“: Erneut Kritik an Corona-Politik

Aktion mit Prominenten : „#allesaufdentisch“: Erneut Kritik an Corona-Politik

Kontroverse Reaktionen auf #allesaufdentisch

Politikwissenschaftler Josef Holnburger kritisierte die Aktion nach Veröffentlichung der Videos, da sich über die Beteiligung der Künstler eine wissenschaftliche Minderheitenmeinungen unverhältnismäßig stark in der Öffentlichkeit verbreite. „Man holt sich Vertreter und Vertreterinnen einer wissenschaftlichen Minderheitenmeinung und setzt ihnen Gesprächspartner aus Kunst, Kultur und Schauspiel gegenüber statt anderer Forschenden“, so Holnburger, der als Geschäftsführer des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) unter anderem Desinformation in sozialen Medien beobachtet.