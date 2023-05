Jazzfest-Finale im Pantheon Er lässt die Puppen tanzen

In einer tollen unangekündigten Session rockten Sparks, Lassiter und Co. am Samstag das Pantheon. Und Lassiter machte am Sonntag an gleichem Ort und in anderer Besetzung einfach weiter. Lassiter, der im hellen Anzug und Sonnenbrille aussieht wie ein texanischer Falco und auch ähnlich lässig wirkt und zackig rappt, ist eine wahre Rampensau. Steht breitbeinig hinter seinem Keyboard, spielt, singt und bläst die Trompete, lässt in seiner Funk-Jazz-Show die Puppen tanzen und die Fans zappeln. Um ihm herum der begnadete Keyboarder Jordy Kalfsvel, der die Stimmung zum Siedepunkt bringt, assistiert vom glänzenden Gitarristen Richie Reichgeld, Glenn Gaddum am funky Bass, Niek de Bruijn hinter seinem Schlagzeug und der mit einem Hauch von Nichts bekleideten, tollen Soulsängerin Josje. Die Nummern aus „Live in Love“, die fulminante aktuelle CD mit ihrem Groove, packenden Arrangements und irrem Tempo standen im Mittelpunkt, es gab aber auch Einblicke in laufende Projekte und quasi einen Vorgeschmack auf ein Album, Arbeitstitel „Raw in Amsterdam“, das im Juni erscheinen soll. Lassiter gibt den Zampano und mit Glitzerhelm den schrägen Helden und Clown, er verausgabt sich an der Trompete, koordiniert seine Band, er lässt es richtig krachen. Und dann steht er alleine auf der Bühne und singt von seinen Gospel-Wurzeln. Hinreißend.