Erlöse für den guten Zweck : Am 8. Juni findet ein Ukraine-Benefizkonzert im Pantheon statt

Moderation und Gesang: Adrienne Haan. Foto: Harald Kirsch

Bonn Ukraine-Benefiz: Künstler treten am 8. Juni für den guten Zweck im Pantheon auf. Adrienne Haan moderiert den Abend mit Christina Luc, Soleil Niklasson, Evi Niessner, Dad‘s Phonkey und dem Bonner Jazzchor.

Es ist gar nicht so einfach, ein Benefiz-Konzert auf die Beine zu stellen, vor allem, wenn man wie die Bonner Sängerin und Entertainerin Adrienne Haan gerade 14 Stunden am Tag mitten in den Proben für eine neue Show steckt. „Komme nicht hinterher mit allem“, schreibt sie. Und doch wurde mit vereinten Kräften ein Ukraine-Benefiz-Abend „We are the People“ im Pantheon am 8. Juni organisiert. Alle Einnahmen gehen an die „Aktion Deutschland hilft” und die Künstler treten unentgeltlich auf.

Haan, die unter anderem die Moderation übernimmt, war von Anfang an involviert. Ihre Kollegin Soleil Niklasson sei im April mit der Idee zu ihr gekommen, Haan brachte Niklasson mit Martina Steimer vom Pantheon zusammen, „dann stellte sich heraus, dass sie gerne ein Benefizkonzert für die Ukraine machen wollten. Sie wusste aber nicht mit wem und wann“, erzählt Haan. Und brachte Christina Lux und Evi Niessner ins Spiel. Niklasson schlug Christian Padberg und den Bonner Jazzchor vor und brachte einen Sponsor mit.

Und das sind die Protagonisten des Abends. Adrienne Haan, die am New Yorker Broadway und in der Carnegie Hall gastierte, moderiert den Abend und präsentiert mit ihrem Trio Musical-Songs. Mit von der Partie ist die US-Jazzsängerin Soleil Niklasson. Sie „strahlt buchstäblich wie die Sonne – hat Intensität und Couleur. Sie und ihre Band verschmelzen zu einer Stimme und nehmen ihre Zuhörer auf eine musikalische Reise voller Emotionen und pure ‚joie de vivre‘“, meint Haan. Zu Gast ist auch die Singer-Songwriterin Christina Lux, die mit ihrem Weggefährten Oliver George an Gitarre und Gesang auftritt. Die Presse war ganz hin und weg von ihrem aktuellen Album „LIchtblicke“: „In einem kleinen Studio in Köln hat die Songwriterin Christina Lux eine ganze Reihe großer Songs aufgenommen. Ihre elfte Veröffentlichung hebt sich wohltuend von deutschen Liedkünstlern ab, die auf Teufel komm raus reimen und am Ende doch nur Bubblegum-Texte fabrizieren. Lux geht tiefer, öffnet sich, wird berührbar, eingebettet in Folk, Jazz und Pop“, schrieb etwa das Magazin „Good Times“.

Soleil Niklasson. Foto: Privat

Den krönenden Abschluss beim Benefizkonzert setzt der Bonner Jazzchor

Das französische Chanson, sonst eine Domäne von Haan, liegt an diesem Abend in Händen und in der Kehle von Evi Niessner, die sich insbesondere der Ikone Piaf verpflichtet.

Als wir Padberg alias Dad’s Phonkey fragten, was er an diesem Benefiz-Abend vorhabe, antwortete er ganz Improvisationskünstler: „Ich fürchte aber, was ich in meinen 15 Minuten machen werde, dazu kann ich wie immer nichts sagen, weil ich immer ohne Plan agiere. So eine begrenzte Zeit ist dann manchmal schwierig bei den vielen verschiedenen Genres, die ich gerne beschreite.“ Also Dad’s Phonkey als Überraschungspaket mit Loop-Maschine.

Christian Padberg alias Dad‘s Phonkey. Foto: Thomas Kölsch

Den krönenden Abschluss setzt der Bonner Jazzchor. „Er bietet Gesangskunst auf höchstem Niveau, und wenn er auftritt, sind ungläubig staunende und bewundernde Gesichter im Publikum keine Seltenheit“, schwelgt es in der Ankündigungs-E-Mail zum Benefiz. Im Vorfeld zu ihrem Konzert Anfang Mai schrieben sie: „Kommt zu uns ins Bonner Pantheon und wir bringen euch ans Meer, zu den Spektralfarben, auf die Insel, in die Wanne, in den Garten, zum Zug, zu den Straßen der Nacht, in den Himmel – und immer wieder…“ Das gilt bestimmt auch für den Juni!