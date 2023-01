Uraufführung von Lutz Hübner und Sarah Nemitz : So war „Der Haken“ im Bonner Schauspielhaus

Bonn Sechs Menschen suchen eine Wohnung - das ist das Thema von „Der Haken“ im Bonner Schauspielhaus. Mit dem Stück haben Lutz Hübner und Sarah Nemitz wieder eine Komödie mit Erfolgspotenzial geliefert.

Von außen betrachtet handelt sich um eine Boulevardkomödie, in der sich jedoch weitere theatrale Ausdrucksformen verbergen. Thema: Sechs Personen suchen eine Wohnung. Kaum glaublich, aber wahr: Die renovierte 80-Quadratmeter-Altbauwohnung in einem angesagten Viertel Bonns, die Hanna (40), Jan (43), Elke (52), Peer (26), Berenice (28) und Sina (29) besichtigen, kostet nur „achthundertfünfzig warm“. Über den oder die künftigen Mieter entscheiden der achtzigjährige ehemalige Diplomat Benedikt Goldmann und sein Neffe Martin (28).

Die Individuen verschmelzen als Gruppe, wenn sie wie in den Echoräumen sozialer Medien Verdachts- und Verschwörungsvisionen entwickeln. Was, fragen sie sich, hat es mit Martin auf sich, der gleichsam vor seinem eigenen Schatten erschrickt und seine frühere Pornosucht gegen Spielsucht eingetauscht hat? Hat er hier in der Wohnung ein Bordell organisiert? Die Spekulationen werden immer irrer: ein prägnantes Sinnbild unserer medialen Gegenwart.

Die hellsten Momente in die komplizierte, auf 80 Quadratmeter komprimierte Welt bringt ausgerechnet ein scheinbar dementer Greis in Kleid und Pelzmantel. Wolfgang Rüter verkörpert diesen Mann, der die Verbindung zu seiner verstorbenen Frau aufrechterhält, indem er ihre Kleidung trägt. Vor Hübner und Nemitz hat der niederländische Autor Arnon Grünberg dieses Motiv in seinen Romanen „Besetzte Gebiete“ und „Muttermale“ entfaltet. Rüters Benedikt Goldmann formuliert in einem Monolog, allein im Scheinwerferlicht, eine Lösung, die alle Beteiligten auf der Bühne glücklich, wenigstens zufrieden machen könnte. Danach versinkt er wieder in seiner Einsamkeit, in seinen Erinnerungen und Fantasien. Rüter bringt das Stück, das knallbunt beginnt und allmählich Tiefe gewinnt, zu einem würdigen Ende.