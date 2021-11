Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 : Störung bei Notrufnummern trifft auch Bonn und die Region

Kein Anschluss unter dieser Nummer: Die Notrufnummer 110 war am Donnerstagmorgen vorübergehend gestört. Foto: dpa/Daniel Karmann

Berlin/Bonn Wenn ein Notfall eintritt, ist schnelle Hilfe alles. Was aber, wenn unter der 110 oder 112 kein Anschluss ist? Dieser Notfall ist nun vorübergehend eingetreten. Die Deutsche Telekom verweist auf Softwareprobleme.

Bei Notrufen etwa nach einem Schlaganfall oder einem Unfall zählt oft jede Minute. Doch bundesweit sind am Donnerstag ausgerechnet die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr vorübergehend ausgefallen. „Einen Hackerangriff können wir aktuell ausschließen“, teilte ein Sprecher der Telekom mit, die die technische Infrastruktur für den Notruf bereitstellt. „Ursächlich für die Störung war vermutlich die Einbringung einer neuen Software, die zuvor ausführlich getestet worden war und keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hatte. Die detaillierte Analyse dauert an.“

Bürger wurden über Ansagen im Rundfunk sowie über Meldungen der Warn-Apps Nina und Katwarn aufgefordert, sich während der Störung direkt bei den Polizeistellen vor Ort zu melden. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte: „Der Notruf ist in Deutschland Ländersache.“ Die interne Kommunikation der Einsatzkräfte der Polizei sei nicht betroffen gewesen.

In Bonn fiel nur die 112 aus

In Bonn sah die Situation ganz unterschiedlich aus. Während die Notrufnummer 110 der Polizei nach bisherigen Erkenntnissen gar nicht von der Störung betroffen war, wurde in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Ausfall der Nummer 112 gegen 5.30 Uhr registriert. Erste Bestätigungen, dass die Leitung wieder funktionierte, erhielt die Feuerwehr laut einem Sprecher der Stadt um 6.45 Uhr. Es seien Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn keine Fälle bekannt, bei denen ein Hilfeersuchen nicht abgesetzt werden konnte, erklärte er. Über andere Meldewege seien in dem fraglichen Zeitraum auch keine Meldungen eingegangen.