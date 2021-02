Vorfall in Duisburg : Aggressiver Autofahrer fährt Rettungssanitäter im Einsatz an

Duisburg Weil das Rettungsauto im Weg stünde, hat ein 49-Jähriger in Duisburg Sanitäter übelst beleidigt und sie aufgefordert, zur Seite zu fahren. Als diese sich weigerten, steuerte der Autofahrer „gezielt“ auf einen Sanitäter zu.

Ein 49-Jähriger hat in Duisburg einen Rettungssanitäter nach Angaben der Polizei mit seinem Auto absichtlich angefahren. Der Duisburger habe zunächst die Tür des Rettungswagens aufgerissen und den Sanitäter aufgefordert, den Wagen zur Seite zu fahren, weil dieser im Weg stünde. Wegen des aktuellen Einsatzes verweigerten die Rettungskräfte dies. Daraufhin seien sie mit Schimpfwörtern übel beleidigt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Als die Rettungskräfte am Mittwoch die Polizei riefen, stieg der aggressiv auftretende Mann in sein Auto, steuerte den Angaben zufolge „gezielt“ auf einen der Sanitäter zu und fuhr ihn an. Der 37-Jährige wurde verletzt. Beamte stellten den Führerschein des 49-Jährigen sicher und schrieben eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.