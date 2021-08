Streit ums Essen : Tourist auf Mallorca von Kellner schwer verletzt

Palma Weil ihm das Essen nicht geschmeckt hat, wollte ein Tourist auf Mallorca nicht zahlen. Daraufhin entwickelte sich ein Streit mit dem Kellner, in dessen Verlauf die beiden mit Messern aufeinander eingestochen haben.

Im Streit um die Rechnung und um die Qualität des Essens haben ein britischer Tourist und ein Restaurant-Kellner auf Mallorca mit Messern aufeinander eingestochen. Der 45 Jahre alte Urlauber sei dabei am Mittwochabend am Yachthafen von Can Picafort im Nordosten der spanischen Ferieninsel schwer verletzt worden, berichteten die Zeitung „Diario de Mallorca“ und andere Regionalmedien am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden.