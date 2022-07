Klimaschutz und Klimaforschung in der Lehre : Erkenntnisse sollen unter die Haut gehen

Klimaschutz und Klimaforschung in der Lehre

Brigitte Peter vom Wissenschaftsladen Bonn leitet das Projekt „KlimaWandel – Learning for Future“. Foto: WiLa Bonn

Interview Eine studentische Projektgruppe der Uni Bonn und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg fordert im Studium mehr Praxisbezug zum Klimaschutz. Leiterin Brigitte Peter: „Bei der Hochschulleitung stoßen wir auf offene Ohren.“

Studierende aus acht Fachrichtungen und zwei Hochschulen haben ein Jahr lang gemeinsam erkundet, wie sich der Graben zwischen Klimaforschung und Klimaschutz in der akademischen Lehre schließen lässt. Martin Wein sprach darüber mit Projektleiterin Brigitte Peter.

Frau Peter, die Bewältigung der Klimakrise wird die junge Generation ihr Leben lang beschäftigen. Werden künftige Spezialisten und Führungskräfte an den Hochschulen ausreichend darauf vorbereitet?

Brigitte Peter: Bezogen auf reines Fachwissen leisten die Hochschulen meines Erachtens gute Arbeit. Wenn man aber eine Stadt wie Bonn oder ein Unternehmen klimaneutral machen will, dann geht es vor allem darum, wie man mit allen Beteiligten Lösungen findet und ins Handeln kommt. Dafür braucht es Kompetenzen etwa im Bereich interdisziplinäres, systemisches Denken, Kommunikation, persönliche Fähigkeiten wie Perspektivwechsel oder Empathie. Das wird an den Hochschulen kaum vermittelt.

Studierende der Uni Bonn und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg haben in den letzten zwei Semestern mit dem Projekt „KlimaWandel – Learning for Future“ vom Wissenschaftsladen Bonn und der Uni konkrete Vorschläge entwickelt. Was ist dabei herausgekommen?