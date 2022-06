Daniel Kehlmanns „Tyll“ im Spiegel der Bonner Forschung : Mittelalter-Experten blicken auf ein Buch von 2017

Die Uraufführung der Bühnenfassung des „Tyll“ nach dem Roman von Daniel Kehlmann war 2018 am Schauspiel Köln zu sehen. Foto: Tommy Hetzel

Bonn Das Buch stammt nicht aus dem Mittelalter, das Thema schon: Nachwuchsforscher der Älteren Germanistik arbeiten an einem Sammelband zu Daniel Kehlmanns „Tyll“. Denn auch der ist ein Schelm, wie sein mittelalterliches Vorbild Eulenspiegel.

Nachwuchswissenschaftler der Älteren Germanistik an der Uni Bonn arbeiten an einer spannenden Buchproduktion: Sie haben sich Daniel Kehlmanns Bestseller „Tyll“ von 2017 vorgenommen, der im Dreißigjährigen Krieg spielt. Sie beleuchten den modernen, wort­gewaltigen Schelmenroman aus mediävistischer Sicht (Mediävistik ist Mittelalterforschung). „Tyll“ ist an das historische Vorbild Till Eulenspiegel angelehnt, der wahrscheinlich rund 300 Jahre früher lebte.