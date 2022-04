Mein Wein : Ein Wein für die NeuN-Lokale in Bonn

Bonn Der 2020 Weißburgunder Edition NeuN entstand speziell für die beiden NeuN-Lokale in Bonn. Ein Wein, der gefallen will und diesen Anspruch ganz und gar erfüllt.

Wein bringt Menschen zusammen. Man trifft sich, man probiert Wein, man versteht sich – und dabei heraus kommt manchmal auch ein Wein. So ergab es sich, dass nach einem Besuch des Teams der Vinothek NeuN beim Schlossgut Diel an der Nahe der 2020 Weißburgunder Edition NeuN entstand. Winzerin Caroline Diel und ihr Mann Sylvain haben diesen Weißburgunder speziell für die beiden NeuN-Lokale in Bonn kreiert: Sie haben die Trauben aus verschiedenen Lagen rund um Burg Layen selektiert, um eine vielschichtige Verbindung zu schaffen, dann einen Teil davon im Stahltank für die Präzision der Frucht ausgebaut, einen Teil im großen Holzfass für Körper und Schmelz und einen Teil in älteren Barriques für eine sanfte Würze. Herausgekommen ist, kurz gesagt, Jedermanns Liebling – ein Wein, der gefallen will und diesen Anspruch ganz und gar erfüllt. Er zeigt mit nur 12,5 Volumenprozent eine spielerische Leichtigkeit. Sein Duft weckt Frühlingsgefühle auf eine kühle, klare, frische Art: mit der Erinnerung an eine vom Tau noch feuchte Blumenwiese. Dazu die saftige Frucht von gelbem Apfel und Quitte, ein Hauch von grünen Kräutern und weißem Pfeffer. Im Geschmack findet sich das alles neben einer glatten Säure wieder, eingebettet in cremigen Schmelz. Rundum gelungen.