Prozessbeginn in Bonn : Teppichhändlerbande soll Senioren um Zehntausende Euro betrogen haben

Sankt Augustin/Bonn Fünf Männer müssen sich seit diesem Dienstag vor dem Bonner Landgericht verantworten, weil sie unter anderem Senioren in Sankt Augustin um Zehntausende Euro betrogen haben sollen. Im Mittelpunkt der Taten standen Teppiche.

Vor drei Monaten waren die Anklagebänke im größten Bonner Gerichtsaal gegen eine mutmaßliche Teppichhändlerbande fast leer: Allein drei Angeklagte – ein Vater (72) und seine beiden Söhne (33 und 36) – hatten Corona, das Familienoberhaupt brauchte Monate, um wieder auf die Beine zu kommen. Nun erschienen am Dienstag alle fünf Angeklagte – aus dem Rhein-Erft-Kreis und Frankfurt am Main angereist – zum Prozessstart vor der 1. Großen Strafkammer, flankiert von neun Verteidigern. Dem Quintett wird banden- und gewerbsmäßiger Betrug in sieben Fällen vorgeworfen. Zwischen April 2018 und März 2020 sollen sie in verschiedenen Besetzungen bundesweit vor allem Senioren mit verschiedenen Tricks hereingelegt haben. Die Söhne, ihr Vater sowie ein 51-jähriger Mitangeklagter aus Frankfurt haben in der Verhandlung Geständnisse angekündigt, und zwar für den nächsten Prozesstag. Ein Fünfter, der dauerhaft an einem Dialysegerät hängt, will sich schweigend verteidigen. Wegen seines Handicaps darf am Tag nur vier Stunden verhandelt werden.