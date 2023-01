Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Welchen Einfluss Kinder auf die Inneneinrichtung haben

Bonn Spätestens wenn die Kinder laufen können, müssen die meisten Eltern umdenken. Die Inneneinrichtung ändert sich in dieser Zeit. Das macht sich in der Wohnung deutlich bemerkbar.

Für uns natürlich weniger. Und mit manchen Dingen sollten Kleinkinder auch einfach nicht hantieren. Hinzu kommt: Das Zurückräumen frisst irgendwann viel Zeit. Dem Rücken macht‘s auch keinen Spaß. Und deshalb lassen wir peu à peu immer mehr untere Schubladen und Regalfächer leer. Hier landen jetzt nur noch Sachen, die unser Sohn nehmen kann, ohne dass der Ruhepuls der Eltern empfindlich aus dem Takt gerät. Adäquaten Ersatz für den wegfallenden Stauraum haben wir schon gefunden. Wir stopfen einfach alles in mein Arbeitszimmer. Falls mir irgendwann mal langweilig werden sollte, kann ich mich mittlerweile an einer großen Brettspiel-Auswahl erfreuen.

Im Schlafzimmer hört die gespenstische Leere nicht auf. Der Nachttisch ist blank. Das einzige, was unser Kind jetzt noch aus den Regalen ziehen könnte, sind seine eigenen Klamotten oder Handtücher zum Baden. Die können glücklicherweise nicht zu Bruch gehen. Unser Sohn hat in der Vergangenheit auch größeres Interesse an der Klobürste im Bad gezeigt. Diese steht jetzt unerreichbar für ihn in der hintersten Ecke des Raumes – ist am besten für alle Beteiligten.