Einweihung im Jahr 1975 : Vor 45 Jahren wurde die Ahrtalbrücke eröffnet

Bad Neuenahr Das mit 1521 Metern längste Brückenbauwerk der Autobahn 61 wird 45 Jahre alt: die Ahrtalbrücke.Täglich rollen über sie 72.000 Fahrzeuge. Zu ihrer Einweihung sprach 1975 der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl.

Die Ahrtalbrücke hat Geburtstag. Das mit 1521 Metern längste Brückenbauwerk der Autobahn 61 wird 45 Jahre alt. Zumindest der Fahrstreifen in Richtung Köln. Denn dieser wurde 1975 feierlich eröffnet. Mit großem Brimborium, Promi-Fußmarsch und Konvoi.

Hauptakteure der Einweihungsfeier am Nordende der Brücke waren der damalige Bundesverkehrsminister Kurt Gscheidle, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl und Landesverkehrsminister Heinrich Holkenbrink. Sie alle tranken auf das gelungene Bauwerk aus dem Pokal von Ahrweinkönigin Hedwig Hörsch, heute Hede Gräfin Schweinitz.

Die Ahrtalbrücke kostete damals 55 Millionen Mark. Weniger als Jahrzehnte später die zwei Kilometer lange Umgehung Bad Neuenahr mit 47 Millionen Euro, die vor zwei Jahren eröffnet wurde. Die Ahrtalbrücke war letztes Teilstück der Autobahn 61 von Krefeld bis Ludwigshafen. Diese hat insgesamt eine Länge von 325 Kilometern (davon 112 in Nordrhein-Westfalen, 206 in Rheinland-Pfalz und sieben in Baden-Württemberg) und 275 Brücken. Die Baukosten betrugen damals 2,5 Milliarden Mark.