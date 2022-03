Zurück zur Normalität für Grafschafter Vereine : Zahlreiche Bürgerhäuser wieder freigegeben

Nach der Fluthilfe wieder frei für seine ursprüngliche Bestimmung: Das Bürgerhaus in Ringen. Foto: Martin Gausmann

Grafschaft Nach der Fluthilfe sind nicht mehr alle Grafschafter Liegenschaften belegt: Kitas, Schulen und ein Coronatestzentrum fanden in den Orten in der Grafschaft Unterschlupf. Manche Hallen und Häuser sind auch noch selbst flutgeschädigt.



Mit Ausnahme des Lantershofener Winzervereins wurden in der Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal die Grafschafter Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser für andere Nutzungen, die im betroffenen Tal nicht mehr möglich waren, bereitgestellt. Einzelne dieser Gruppierungen sind mittlerweile wieder ausgezogen, zurück in ihre Heimatorte oder in andere temporäre Lösungen, wie Container oder Zeltbauten. Vor allem für die Grafschafter Vereine bieten sich nun wieder Möglichkeiten, ihren Aktivitäten nachzugehen. Sie hatten sich selbstverständlich an den notwendigen Solidaritätsmaßnahmen beteiligt. Allerdings sind noch nicht alle Häuser wieder nutzbar.

Auch die Mehrzweckhalle in Gelsdorf ist schon wieder geräumt

Keine dauerhafte Belegung gibt es mehr in der Mehrzweckhalle Bengen. Auch das Dorfgemeinschaftshaus Eckendorf steht wieder für Vereinsnutzungen sowie private Nutzungen zur Verfügung. Gleiches gilt für die Mehrzweckhalle Lantershofen, die Alte Schule in Nierendorf und die Alte Schule in Karweiler. Auch große Bürgerhäuser sind wieder frei oder werden es bald: Die Mehrzweckhalle Gelsdorf, in der 2020 das Coronazentrum des Kreises Ahrweiler eingerichtet wurde, wird nach den noch bis Ende März andauernden Wiederherstellungsarbeiten wieder zur Verfügung stehen. Die angrenzende Teststraße sowie die Rettungswache des DRK werden die Nutzungen nicht beeinträchtigen. Auch das Bürgerhaus Ringen ist wieder frei. Das „Haus des Dorfes Leimersdorf“ wird für einzelne Nutzungen, wie den Mensabetrieb der Grundschule zeitnah zur Verfügung stehen. Hier müssen allerdings noch Wiederherstellungsarbeiten durchgeführt werden.

Noch belegt ist das Dorfgemeinschaftshaus Birresdorf samt Jugendraum und Reparaturcafé, hier ist weiterhin die integrative Kita St. Hildegard aus Bachem zu Gast. Für die Kita ist allerdings die Unterbringung in einer Containeranlage am Tiny-Haus-Standort in Planung, was sich jedoch frühestens im Herbst verwirklichen lässt.

Die Alte Schule Holzweiler und das Jugendheim Holzweiler werden aktuell noch durch die Kita Dernau genutzt. Auch hier ist ein Umzug in Sicht, es ist eine Unterbringung in einer Containeranlage in Marienthal in Planung. Einen Termin gibt es dafür noch nicht. Der Jugendraum Lantershofen wird weiterhin durch die DRK Fachklinik belegt. Ein Umzug dieser ist aktuell nicht absehbar.