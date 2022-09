Vom Papst abgesetzer Malteser-Großkanzler : Albrecht Freiherr von Boeselager ist Burgherr im Ahrtal

Rom/Altenahr Albrecht Freiherr von Boeselager ist vom Papst als Großkanzler des Malteser-Ordens abgesetzt worden. Nun könnte er wieder mehr Zeit für seine Heimat an der Ahr haben – wo seine adelige Familie eine eigene Burg hat.

In den Reformbestrebungen des Malteserordens hat Papst Franziskus überraschend den Souveränen Rat aufgelöst und den deutschen Großkanzler Albrecht Freiherr von Boeselager abberufen. Das teilte der Heilige Stuhl am Samstag in einem Dekret mit. Als katholischer Orden mit weltweit etwa 13 500 Mitgliedern sind die Malteser dem Vatikan unterstellt. Völkerrechtlich gilt der Orden, der weltweit humanitäre Arbeit leistet, als eigener Träger von Rechten und Pflichten. Er unterhält auch diplomatische Beziehungen.