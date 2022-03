Karnevalsparty in der Fastenzeit : Fünf Verletzte nach Schlägereien bei Karnevalsfeier in Adenau

In Adenau musste die Polizei mehrfach wegen Schlägereien bei einer Party eingreifen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Adenau In der Nacht zum Sonntag kam es in Adenau zu mehreren Schlägereien bei einer Veranstaltung. An einer in der Fastenzeit veranstalteten Karnevalsparty nahmen etwa 200 Personen teil.



Bei einer Karnevalsfeier in der Hocheifelhalle in Adenau ist es in der Nacht zum Sonntag zu mehreren Schlägereien gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei fünf Menschen verletzt. Den Angaben zufolge wird nun in vier Fällen wegen Körperverletzung, in einem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen zu den Auseinandersetzungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Adenau unter der 02691-9250 zu melden.

(dpa)