Wiederaufbau in Altenahr : Studenten präsentieren Konzept einer Ahr-Promenade

Altenahr In Altenahr präsentieren Studenten Wiederaufbau-Konzepte für das Flussufer der Ahr, für Überschwemmungsflächen, Dorfplätze sowie Sport- und Spielplätze. Entwickelt haben sie das Modell einer Ahr-Promenade zwischen Kreuzberg und Reimerzhoven. Dafür müssten sich aber etablierte Hotels und Restaurants umorientieren.

„Unglaublich, was in einer Woche an tollen Ideen entwickelt werden kann!“ Hellauf begeistert war das Publikum bei der Präsentation des Studenten-Workshops „Altenahr im Wandel – Ideen für die Räume am Fluss“ in Kreuzberg. Unter der Leitung von Anna Lundqvist von der Brandenburgischen Universität Cottbus und Lars Hopstock von der Technischen Hochschule Kaiserslautern hatten unter Mitwirkung von Landschaftsarchitektin Lena Flamm (Berlin) und Markus Bleffert vom Wiederaufbau-Ausschuss Altenahr zehn Studenten der beiden Universitäten eine Woche lang gestalterische Lösungen und Strategien für Flussufer, Überschwemmungsflächen, Dorfplätze sowie für Sport- und Spielplätze erarbeitet. Und die kamen hervorragend bei den etwa 50 Interessierten aus Altenahr an.

Außengastronomie soll am Ufer platziert werden

Die Ahr wurde dabei als „grünes Rückgrat“ zwischen Kreuzberg und Reimerzhoven gesehen, auf die sich künftig das Leben im Ort beziehen soll. „Wir wollen die Ahr von der Rückseite zur Adresse machen“, forderte Flamm, dass die Hotels und Restaurants in Altenahr künftig zur Ahr hin ausgerichtet sein müssten, dadurch werde mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität gewonnen. Ohnehin müsse der Ahr mehr Platz gegeben werden, Retentionsräume könnten zugleich als grüne Freiräume genutzt werden. Der alte Campingplatz zwischen Altenburg und Altenahr könnte zur Spiel-, Sport-, Spaß- und Feierfläche werden mit einer Auenlandschaft in direkter Nähe. Eine Ahrufer-Promenade diene als „verbindendes Element“ der drei Ortsteile und könnte die Erlebbarkeit des Flusses stärken. Am Weingut Sermann in der Seilbahnstraße schlagen die Studenten „Weingärten“ vor mit einer Vinothek, in der sämtliche Winzer von der Ahr vertreten sind, und einem „Ahrstrand“ in direkter Nachbarschaft. Ein Rad- und Wanderweg an der Ahr böte die Möglichkeit, Außengastronomie bis an das Ufer heranzuführen.