Perspektiven für den Kreis Ahrweiler Warum die Wirtschaft wieder optimistischer in die Zukunft schaut

Mit dieser Zukunft beschäftigte sich Tim Cortinovis. Er gilt als einer der bekanntesten Experten im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung in Vertrieb und Marketing. Buchautos Cortinovis („This is Marketing Automation! This is Sales Automation!“) ist als „Keynote-Speaker“ unterwegs. Er taucht ab in die Welt des „Metaversums“ und der Künstlichen Intelligenz wie er sich auch einem veränderten Kundenverhalten mit seinen sich verändernden Wünschen widmet, die vor allem von Begriffen wie „Schnelligkeit“ und „Bindungslosigkeit“ in einem Zeitalter der Virtualisierungen geprägt sein werden.