Winzerfeste, Tastings und Märkte : Diese Weinevents finden 2023 im Ahrtal statt

Der AhrWeinWalk findet auch 2023 statt. Dabei wandern die Teilnehmenden über die Ahrweiler Höhenwege und können unterwegs verschiedene Weine probieren. Foto: Martin Gausmann

Ahrtal Ende März finden im Ahrtal wieder die ersten Weinevents statt. Bis Oktober gibt es jeden Monat Märkte, Tastings und Feste rund um die Spezialitäten aus der Region. Wir geben eine Übersicht über die verschiedenen Angebote.

Von März bis Oktober bietet das Ahrtal für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber eine Reihe von besonderen Veranstaltungen an. Angefangen beim Tag der offenen Weinkeller, an dem Winzer und Winzergenossenschaften einen Blick hinter die Kulissen der Weinproduktion gewähren, bis hin zu den traditionellen Weinfesten in den Ortschaften entlang der Ahr. Die Events 2023 im Überblick.

März: Tag der offenen Weinkeller und AhrWine-Tasting

Auftakt für die Weinsaison im Ahrtal ist der Tag der offenen Weinkeller am Samstag, 25. März 2023. Verschiedene Weingüter und Winzergenossenschaften öffnen an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr ihre Türen und geben den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die Weinproduktion. Folgende Betriebe beteiligen sich: Weingut Sonnenberg Bad Neuenahr, Weingut Peter Lingen Bad Neuenahr, Weingut Kurth Bad Neuenahr, die Weingüter Coels, Kriechel und Jungwinzer Next Generation in Ahrweiler, der Winzerverein Ahrweiler, die Dagernova Weinmanufaktur, das Weingut Erwin Riske in Dernau, das Weingut Max Schell aus Rech und die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr in Mayschoß. Die Besucher können selbst entscheiden, bei welchem Weingut sie starten. Beim Startpunkt gibt es einen Probenpass, mit dem man in jedem der teilnehmenden Weingüter eine 3er-Probe erhält. Shuttle-Busse verbinden die einzelnen Stationen miteinander. Karten kosten 42 Euro und sind bereits im Vorverkauf über die Internetseite des Ahrtal-Tourismus erhältlich.

Wo: Verschiedene Weingüter an der Ahr

Verschiedene Weingüter an der Ahr Wann: Samstag, 25. März, 11 bis 18 Uhr

Samstag, 25. März, 11 bis 18 Uhr Eintritt: 42 Euro

Am Vorabend findet das AhrWine-Tasting in der Kleinen Bühne im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler statt. Von 18 bis 22 Uhr stellen verschiedene Weingüter und Winzergenossenschaften ihre Weine vor. Daran beteiligen sich die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, Weingut Max Schell, Weingut Gebrüder Bertram, Weingut Erwin Riske, Dagernova Weinmanufaktur, Weingut Peter Kriechel, Weingut Coels, Weingut Maibachfarm, Weingut Peter Lingen, Weingut Sonnenberg und Weingut Kurth sowie das Weingut Burggarten. Karten sind ebenfalls online erhältlich. Es werden auch Kombitickets für beide Veranstaltungen angeboten.

Wo: Kleine Bühne im Kurpark, Oberstraße, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Kleine Bühne im Kurpark, Oberstraße, Bad Neuenahr-Ahrweiler Wann: Freitag, 24. März, 18 bis 22 Uhr

Freitag, 24. März, 18 bis 22 Uhr Eintritt: 20 Euro, Kombiticket für Tasting und Tag der offenen Weinkeller 59 Euro

April/Mai: Weinfrühling Mittelahr

Was zunächst als Notlösung nach der Flut ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile als neues Event etabliert – „Wandern für den Wiederaufbau“. Unter dem Titel „Weinfrühling Mittelahr“ bauen in diesem Jahr wieder Winzer und Gastronomen am letzten April-Wochenende sowie an den Wochenenden und Feiertagen im Mai entlang des Rotweinwanderwegs ihre Stände auf. Auf dem 15 Kilometer langen Teilstück zwischen Marienthal und Altenahr können Wanderer an den Ständen Wein und Spezialitäten aus der Region probieren.

Wo: Rotweinwanderweg zwischen Marienthal und Altenahr

Rotweinwanderweg zwischen Marienthal und Altenahr Wann: 29. April bis 29. Mai 2023 (jeweils an den Wochenenden und Feiertagen)

Mai: Frühburgunder-Forum, AhrWeinWalk und Weinmarkt

Im Mai stehen gleich mehrere Events an. Nach vierjähriger Pause findet am Samstag, 6. Mai 2023, erstmals wieder das Frühburgunder-Forum im Kloster Marienthal statt. Von 12 bis 17 Uhr können die Gäste Frühburgunder von 15 Weingütern und Winzergenossenschaften des Ahrtals sowie aus anderen Weinregionen Deutschlands testen. Dazu gibt es verschiedene Vorträge und die Möglichkeit, an einer Führung durch den Weinkeller des Klosters teilzunehmen. Tickets können online bestellt werden.

Wo: Kloster Marienthal, Klosterstraße 3-5, 53507 Dernau

Kloster Marienthal, Klosterstraße 3-5, 53507 Dernau Wann: Samstag, 6. Mai 2023, 12 bis 17 Uhr

Samstag, 6. Mai 2023, 12 bis 17 Uhr Eintritt: 35 Euro (inklusive Verkostung von 40 Frühburgundern, Mineralwasser sowie Brot)

Weinliebhaber und Wanderbegeisterte kommen beim AhrWeinWalk auf ihre Kosten. An dem Wochenende um Christi Himmelfahrt können Gäste entlang der Ahrweiler Höhenwege verschiedene regionale Weine probieren. Startpunkt des Rundwegs ist der Bahnhof Ahrweiler Markt. Die Weinstände werden unterhalb der Winzerkapelle Sankt Urban aufgebaut und öffnen täglich von 11 bis 18 Uhr.

Wo: Ahrweiler Höhenwege, Start ab Bahnhof Ahrweiler Markt

Ahrweiler Höhenwege, Start ab Bahnhof Ahrweiler Markt Wann: 18. bis 21. Mai, jeweils 11 bis 18 Uhr

Am Pfingstwochenende werden auf dem Marktplatz in Ahrweiler beim Ahrweiler Weinmarkt Sekte, Weine und Brände von Weingütern und Winzergenossenschaften an der Ahr ausgeschenkt. Am Freitagabend wird zudem die Ahr-Weinkönigin gekrönt.

Wo: Ahrweiler Marktplatz, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrweiler Marktplatz, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Wann: 26. bis 29. Mai

Juli: Burgunderfest in Bad Neuenahr, Weinsommer in Altenahr und Sinzig

Beim Altenahrer Weinsommer am ersten Juliwochenende bieten lokale Winzer auf dem Festplatz in Altenahr ihre Sekte und Weine an.

Wo: Am Kirchplatz, Pützgasse 2, 53505 Altenahr

Am Kirchplatz, Pützgasse 2, 53505 Altenahr Wann: 1./2. Juli

Auch in Sinzig findet in diesem Jahr wieder der Weinsommer statt – vom 21. bis 23. Juli.

Beim Burgunderfest in Bad Neuenahr können die Gäste am Samstag, 29. Juli, nachts in den Weinbergen tanzen. Tagsüber wandert man über den Rotweinwanderweg durch die Weinberge bis zur Festwiese in Bad Neuenahr und kann auf dem Weg verschiedene Burgunder probieren. Startpunkt der Wanderung ist die Winzerkapelle Ahrweiler. Um 17 Uhr beginnt die Tanzveranstaltung auf einer schräg in den Hang gebauten Tanzfläche. Dazu spielt eine Bigband.

Wo: Winzerkapelle Ahrweiler/Festwiese in Bad Neuenahr

Winzerkapelle Ahrweiler/Festwiese in Bad Neuenahr Wann: Samstag, 29. Juli, ab 12 Uhr

August: Weinfeste in Heimersheim und Walporzheim

Zu einem mittelalterlichen Weinfest lädt Heimersheim im August ein. Besucher müssen am Eingang zu dem Weinort einen Wegezoll entrichten.

Wo: 53474 Heimersheim

53474 Heimersheim Wann: 18. bis 20. August

Auch in Walporzheim wird das traditionelle viertägige Weinfest rund um den Dorfplatz im August ausgerichtet.

Wo: 53474 Walporzheim

53474 Walporzheim Wann: 25. bis 27. August

September: Ahrweiler Weinwochen, Feste in Bachem, Rech und Dernau

An den ersten beiden Wochenenden im September finden auf dem Marktplatz in Ahrweiler die Ahrweiler Weinwochen statt. Die ortsansässigen Winzer und Weingüter bieten dort ihre Weine zur Verkostung an. Dazu gibt es Live-Musik.

Wo: Ahrweiler Marktplatz, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrweiler Marktplatz, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Wann: 1. bis 3. September sowie 8. bis 10. September

Ahr-Weine, Live-Musik und einen Lichterzug erwarten die Besucher beim „FestiWein“ in Bachem Mitte September.

Wo: Ortskern von Bachem

Ortskern von Bachem Wann: 15 bis 19. September

Für Mitte September lädt auch der Heimat- und Verkehrsverein Weindorf Rech zum traditionellen Winzerfest ein. An dem Sonntag findet außerdem der bunte Festumzug statt.

Wo: 53506 Rech

53506 Rech Wann: 15. bis 17. September

Eine Woche später richtet Dernau sein Winzerfest unter dem Motto „Wein.Berg.Fest.“ aus. Der Festplatz ist jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Wo: Festplatz Grundschule, Römerstraße 22, 53507 Dernau

Festplatz Grundschule, Römerstraße 22, 53507 Dernau Wann: 22. bis 24. September, jeweils von 11 bis 20 Uhr

September/Oktober: Weinfest Mayschoß und Sinziger Weinherbst

Ab 30. September verwandelt sich das Örtchen Mayschoß an den Samstag und Sonntagen in eine Wein-Festmeile. Das traditionelle Weinfest endet am 22. Oktober.

Wo: 53508 Mayschoß

53508 Mayschoß Wann: 30. September bis 22. Oktober, jeweils an den Samstagen und Sonntagen

Am ersten Oktoberwochenende können Besucher des Sinziger Weinherbstes verschiedene Rot- und Weißweine aus der Region in der Sinziger Innenstadt probieren. Dazu gibt es Live-Musik und regionale Speisen.

Wo: Sinziger Innenstadt, 53489 Sinzig

Sinziger Innenstadt, 53489 Sinzig Wann: 6. bis 8. Oktober

Sommer: WeinLounge im Kurpark

Im Sommer wird sich das Ahrufer im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder in eine Wein-Lounge verwandeln. Liegestühle, Sonnenschirme und kleine Tische stehen direkt am Flussufer. Angeboten werden Weine und kleine Speisen. Der Eröffnungstermin wird noch bekannt gegeben.