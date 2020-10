Empfang für die Deutsche Weinkönigin von der Ahr : Stehende Ovationen für Eva Lanzerath

KREISSTADT. Empfang für die neue Deutsche Weinkönigin aus Walporzheim im Bad Neuenahrer Kurhaussaal.

Gregor Sebastian, Walporzheimer Ortsvorsteher und eingesprungenes Jury-Mitglied in Neustadt an der Weinstraße, platzte vor Stolz und brachte es unter Beifall auf den Punkt: „Respekt.“ Und Christian Baldauf, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Rheinland-Pfalz, war von seinem Parteitag direkt an die Ahr gekommen. Er erklärte, die neue Deutsche Weinkönigin sei ein „Aushängeschild“, das nur schwer zu toppen sei.

In ihrer Schlussrede ließ Eva Lanzerath die vergangenen Wochen Revue passieren. Sie berichtete vom tagelangen „Pauken“ und von ihrer Aufregung bei der Fachbefragung. Mit einem Schmunzeln gab sie zu, bei der Weinprobe am entscheidenden Abend geblufft zu haben. Trotz ausgedehnten Probierens war ihr ein Traminer vorher noch nicht untergekommen. „Sei einfach überzeugt von dem, was im Glas ist“, habe sie sich gesagt und so konnte sie trotz des Fehlgriffs überzeugen. Sie gab zu, dass die corona-bedingte Selbstkrönung „kein schöner Moment“ gewesen sei, da sie ihn mit niemandem hätte teilen können. In den Applaus rief sie die Schlussworte des Abends: „Wir sind Deutsche Weinkönigin.“