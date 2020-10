CDU im Streit mit der FWG : Verhärtete Fronten in der Gemeinde Grafschaft

Grafschaft Die FWG liegt mit der CDU im Streit. Grund ist der Fraktionsübertritt von Ratsmitglied Richard Horn.

In der Gemeinde Grafschaft verhärten sich weiter die Fronten zwischen der CDU und der Freien Wählergemeinschaft (FWG). Wie berichtet, hatte Ratsmitglied Richard Horn die FWG-Fraktion verlassen und sich der CDU angeschlossen. Sein Ratsmandat hatte Horn behalten. Dies setzte eine Verschiebung bei der Besetzung von Ausschüssen in Gang (der GA berichtete). Die FWG will gegen diese Verschiebungen klagen. Sie sieht die „Spiegelbildlichkeit“ in der Repräsentation des Wahlergebnisses nicht gewahrt.