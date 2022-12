Zeugen gesucht : Jugendliche sollen Glascontainer in Brühl gesprengt haben

In Brühl sollen am Mittwochabend mehrere Jugendliche einen Glascontainer in die Luft gesprengt haben. Foto: Polizei Rhein-Erft

Brühl In Brühl sollen am Mittwoch mehrere Jugendlichen einen Glascontainer aufgesprengt haben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Tätern.

Am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr sollen mehrere unbekannte Jugendliche einen Glascontainer an der Clemens-August-Straße in Brühl aufgesprengt haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Passantin einen Knall gehört, woraufhin mehrere Jugendliche von dem Container in Richtung Uhlstraße davongelaufen sein sollen. Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sein.