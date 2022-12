Einsatz am Kölner Hauptbahnhof : Reisender greift Rettungskräfte und Polizisten an

Köln Weil ein Mann schlafend und mit Tabletten und Alkohol vor sich stehend in einem Zug fuhr, rief eine Zugbegleiterin in Köln Rettungsdienst und Polizei. Doch helfen lassen wollte sich der Mann nicht.

Statt sich helfen zu lassen, hat ein 35-Jähriger am Mittwochabend am Kölner Hauptbahnhof Rettungskräfte und Polizisten angegriffen und bedroht. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, alarmierte eine Zugbegleiterin die Beamten, nachdem sie den schlafenden Mann in dem Zug entdeckt hatte. Vor sich auf einen Tisch hatte er Tabletten und Alkohol platziert.