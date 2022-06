Vorfall in Köln : Mann nach Brandstiftung an jüdischem Friedhof festgenommen

Mann nach Brandstiftung an jüdischem Friedhof festgenommen

Vorfall in Köln

An einem jüdischen Friedhof in Köln hat ein unbekannter Brandstifter ein Feuer gelegt. (Symbolfoto) Foto: Stefan Hermes

Update Köln Mitte Mai hatte ein Unbekannter ein Feuer am jüdischen Friedhof in Köln gelegt. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Phantomfoto nach Verdächtigen. Nun hat sie einen 46-Jährigen festgenommen.

Nach einer Brandstiftung am jüdischen Friedhof in Köln hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 46 Jahre alten Obdachlosen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.