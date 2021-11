Fahndung erfolgreich : Bankräuber nach 14 Jahren auf der Flucht in Köln festgenommen

Düsseldorf Ein international gesuchter Bankräuber ist am vergangenen Montag in der Kölner Innenstadt gefasst worden. Er war vierzehn Jahre lang auf der Flucht, nachdem er aus dem Gefängnis in Krefeld geflohen war.



Ein verurteilter und international gesuchter Bankräuber ist am vergangenen Montag in Köln festgenommen worden. Vierzehn Jahre lang befand sich der aus der Türkei stammende Mann auf der Flucht, nachdem er im September 2007 vom Landgericht Krefeld zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war. Aus der Justizvollzugsanstalt Krefeld war er nur kurze Zeit später im Oktober 2007 geflohen. Wenige Tage danach tauchte er in Istanbul auf. Aufgrund seiner türkischen Staatsbürgerschaft wurde der Mann jedoch nicht ausgeliefert.

Internationale Fahndung

Im Jahr 2016 wurden weitere Haftbefehle gegen den Mann erlassen, der zwischenzeitlich mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Er soll auch im Jahr 2015 und 2016 Banküberfälle begangen haben. Das Landeskriminalamt NRW fahndete nach einigen Angaben bereits seit mehrere Jahren nach ihm, weshalb dessen Einreise nach Deutschland schließlich erfasst werden konnte. Am Montag wurde er in der Kölner Innenstadt durch Fahnder des Landeskriminalamtes festgenommen.

