Fotos veröffentlicht : Polizei Köln sucht nach Schlägerei am Rudolfplatz zwei Männer

Köln Die Polizei Köln fahndet nach zwei Männern, die mit mehreren anderen zwei Jugendliche auf dem Rudolfplatz verprügelt haben sollen. Nach der Tat im Dezember 2019 wurden nun Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wie die Polizei Köln am Freitag mitteilte, sollen die Gesuchten am 1. Dezember 2019 am Rudolfplatz zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren geschlagen und getreten haben. Dem Angriff soll ein Streit vorangegangen sein. An der Schlägerei waren weitere Täter beteiligt, auf den nun veröffentlichten Fahndungsfotos sind nur zwei Tatverdächtige zu sehen.