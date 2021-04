Drogerie meldete Diebstahl von Parfüm : Mutmaßlicher Parfüm-Dieb rammt Streifenwagen in Köln

Mutmaßlicher Parfüm-Dieb rammt Streifenwagen in Köln

Ein Mann soll Parfüm in einer Drogerie gestohlen haben. (Symbolbild) Foto: BillionPhotos.com - stock.adobe.com/Stock Adobe

Köln Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in einem Drogeriemarkt raste gestern ein Mann in Köln mit seinem Auto davon. Der Verdächtige rammte dabei einen Streifenwagen und wurde anschließend festgenommen.

Ein Mann soll in einer Drogerie auf der Neusser Straße am Donnerstagmittag Parfüm, gestohlen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei sie gegen 12.15 Uhr von einer Mitarbeiterin des Ladens alarmiert worden.