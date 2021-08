Tunnelkette zwischen Königswinter und dem Kreuz Bonn-Ost : Bauarbeiten an B42 beginnen mit Fahrbahnsperrung

Siebengebirge Einen ersten Vorgeschmack auf ein langwieriges Bauprojekt bekommen Autofahrer jetzt auf der B42 zwischen Königswinter und Bonn: Weil die Sanierung der Tunnelkette Dollendorf ansteht, steht jetzt in Fahrtrichtung Bonn eine Fahrspur weniger zur Verfügung.

Geplant ist eine jeweils halbseitige Tunnelsperrung mit Gegenverkehrsbetrieb, wie es in der Sprache der Straßenbauer heißt. Die Fahrspuren in den Tunneln, an denen zeitgleich gearbeitet werden soll, werden in der Bauzeit wechselseitig gesperrt. In der Tunnelhälfte, in der gerade nicht gearbeitet wird, soll der Verkehr jeweils einspurig in Fahrtrichtung Bonn beziehungsweise in Richtung Königswinter geführt werden.